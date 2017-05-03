Свідки зняли на камеру, як матір викидає з вікна тіло доньки. ВІДЕО

Жителі Енергодара Запорізької області опублікували в Інтернеті відео, на якому видно, як жінка викидає з вікна дев’ятого поверху дитину. Підозрювану уже затримали. Їй оголосили про підозру в умисному вбивстві. Свій вчинок жінка пояснила тим, що хотіла накласти на себе руки але подумала, що неповнолітня донька стане тягарем для чоловіка та старшої сестри, тому вирішала спочатку вкоротити віку їй. Однак, чому потім все ж не наважилась на самогубство жінка не пояснює.

Телеканал ЧП.INFO