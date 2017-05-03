В Одесі затримали 14 людей. ВІДЕО

Три останні роки у Південній Пальмірі у перші дні травня уже звично мобілізують усі сили поліції, адже щороку на Куликовому полі виникають сутички між проросійськими активістами та націоналістами. Люди досі не можуть примиритись через події трирічної давнини. Тоді в будинку профспілок у пожежі загинуло 42 людини. Попри те, що цього річ все обійшлось порівняно спокійніше, все ж таки роботи у правоохоронців не бракувало. Розпочались своєрідні провокації ще в ніч на перше травня, коли біля Привокзальної площі знайшли рюкзак наповнений вибухівкою. А наступного дня правоохоронці затримали 14 людей. Відносно чотирьох з них складені адмінпротоколи. У одного із затриманих виявили холодну зброю, ще у двох – наркотики.

Телеканал ЧП.INFO