У Києві двоє розбійників пограбували ювелірний магазин. ВІДЕО
У Києві двоє розбійників пограбували ювелірний магазин. ВІДЕО
Київ. Оболонський район. Вулиця Петра Калнишевського. Тут розташований один із торгових центрів столиці. У ньому, як і в будь-якому іншому, є безліч магазинів, аби задовольнити потреби кожного члена сім’ї. Тож сюди люди часто ходять родинами. Та цього разу ТРЦ привабив не нових покупців, а розбійників.
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