У Києві двоє розбійників пограбували ювелірний магазин. ВІДЕО

Київ. Оболонський район. Вулиця Петра Калнишевського. Тут розташований один із торгових центрів столиці. У ньому, як і в будь-якому іншому, є безліч магазинів, аби задовольнити потреби кожного члена сім’ї. Тож сюди люди часто ходять родинами. Та цього разу ТРЦ привабив не нових покупців, а розбійників.

Телеканал ЧП.INFO