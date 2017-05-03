У Києві п’яний водій протаранив машину комунальників. ВІДЕО
У Києві п’яний водій протаранив машину комунальників. ВІДЕО
Неподалік від станції метро Чернігівська мікроавтобус Форд протаранив машину комунальної служби.
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