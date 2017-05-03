Депутати ініціюють переведення ресторанів та крамниць на українську мову. ВІДЕО
Депутати ініціюють переведення ресторанів та крамниць на українську мову. ВІДЕО
У першому читанні усі депутати Київської міської ради підтримали нову мовну ініціативу. Хочуть зобов’язати співробітників: кафе, ресторанів, магазинів, а ще кондукторів, спілкуватися українською мовою. Крім того, заклади харчування мають зробити обов’язкове українське меню і перекласти вивіски та рекламні афіші. Подробиці розповів автор ініціативи, депутат Київради Юрій Сиротюк.
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