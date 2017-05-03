На Житомирщині побили жінку через те, що вона лесбійка. ВІДЕО
На Житомирщині побили жінку через те, що вона лесбійка. ВІДЕО
В одному з маленьких сіл Житомирської області побили лесбійку, а поліція з усіх сил намагалася закрити очі на кричущу подію. Це короткий зміст посту у «фейсбук» очевидиці та дружини побитої Галини Корнієнко. Вже за деякий час на пост у соціальній мережі відреагувала Національна поліція України.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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