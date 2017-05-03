В Україні 54% батьків відмовляються від вакцинації дітей. ВІДЕО
В Україні 54% батьків відмовляються від вакцинації дітей. ВІДЕО
Міністерство охорони здоров’я озвучило нову статистику у вакцинації дітей. Так от, на березень 2017 року лише кожна четверта дитина до 1 року повність щеплена проти кору, кожна третя проти гепатиту В, дифтерії, кашлюку та правця і лише кожна сьома проти хвороби поліомієліту. Подробиці у сюжеті.
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