В Україні 54% батьків відмовляються від вакцинації дітей. ВІДЕО

Міністерство охорони здоров’я озвучило нову статистику у вакцинації дітей. Так от, на березень 2017 року лише кожна четверта дитина до 1 року повність щеплена проти кору, кожна третя проти гепатиту В, дифтерії, кашлюку та правця і лише кожна сьома проти хвороби поліомієліту. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO