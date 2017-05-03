Третина українців готові поступитися державі своїми правами. ВІДЕО

Третина українців готові поступитися державі своїми правами. ВІДЕО

23:15 03.05.2017

Згідно опитування близько третини населення України готові поступитися державі своїми правами в обмін на власний добробут. Ще одна третина вагається – дивлячись, що на що запропонують обміняти, і яка буде ситуація загалом. І тільки 35,4 % українців цінують свої свободу та права, заради яких налаштовані терпіти певні матеріальні труднощі.

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