Третина українців готові поступитися державі своїми правами. ВІДЕО

Згідно опитування близько третини населення України готові поступитися державі своїми правами в обмін на власний добробут. Ще одна третина вагається – дивлячись, що на що запропонують обміняти, і яка буде ситуація загалом. І тільки 35,4 % українців цінують свої свободу та права, заради яких налаштовані терпіти певні матеріальні труднощі.

Телеканал ЧП.INFO