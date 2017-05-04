У Рівному рятувальники із понівеченої автівки діставали чоловіка. ВІДЕО
У Рівному рятувальники із понівеченої автівки діставали чоловіка. ВІДЕО
Прибувши до місця виклику рятувальники побачили, що мікроавтобус знаходиться у к’юветі в перевернутому стані на даху. Співробітники ДСНС оперативно допомогли вибратися пасажиру з пошкодженого автомобіля та передали його бригаді швидкої медичної допомоги.
І не лише це в огляді ДТП…
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