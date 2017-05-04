В одній зі столичних квартир вибухнула граната. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Солом’янський район столиці. Там близько першої години ночі в одній із квартир пролунав потужний вибух. І вже за кілька хвилин про це стало відомо поліції. На місце події прибули патрульні, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, а ще швидка. Медики поспішали не даремно – у квартирі саме спав чоловік.

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