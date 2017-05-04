На Луганщині робітники отруїлись у каналізаційній шахті, один загинув. ВІДЕО

У ресторані-пивоварні “Шале” м. Сєвєродонецьк двоє робітників здійснюючи ремонтні роботи насосів у каналізаційній ямі, знепритомніли і не мали змоги самостійно вибратись на поверхню.

Рятувальники ГУ ДСНС України у Луганській області оперативно дістали двох постраждалих громадян з каналізаційної ями. Один громадянин, 1978 року народження, вже був без ознак життя. Другий постраждалий, 1976 року народження, потребував медичної допомоги.

Постраждалий переданий співробітникам швидкої медичної допомоги та у подальшому направлений у реанімаційне відділення Сєвєродонецької міської лікарні. Стан потерпілого критичний.

Наразі причини та обставини трагедії з’ясовуються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області