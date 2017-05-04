На Луганщині робітники отруїлись у каналізаційній шахті, один загинув. ВІДЕО
На Луганщині робітники отруїлись у каналізаційній шахті, один загинув. ВІДЕО
У ресторані-пивоварні “Шале” м. Сєвєродонецьк двоє робітників здійснюючи ремонтні роботи насосів у каналізаційній ямі, знепритомніли і не мали змоги самостійно вибратись на поверхню.
Рятувальники ГУ ДСНС України у Луганській області оперативно дістали двох постраждалих громадян з каналізаційної ями. Один громадянин, 1978 року народження, вже був без ознак життя. Другий постраждалий, 1976 року народження, потребував медичної допомоги.
Постраждалий переданий співробітникам швидкої медичної допомоги та у подальшому направлений у реанімаційне відділення Сєвєродонецької міської лікарні. Стан потерпілого критичний.
Наразі причини та обставини трагедії з’ясовуються.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області
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