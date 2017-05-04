В Одесі затримали та депортували провокаторку. ВІДЕО
В Одесі затримали та депортували провокаторку. ВІДЕО
У мережі інтернет з’явилося відео затримання провокаторки Ангеліни Крамчанінової. Матеріали того як відбувалось затримання жінки виклали в мережу активісти громадської організації «Оберіг». Жінку помітили в Одесі, під час поминання трагічних подій 2 травня. Вона одягла перуку та намагалась видати себе за іншу людину.
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