Останнє селфі: у Києві юнака вбило струмом. ВІДЕО

Останнє селфі: у Києві юнака вбило струмом. ВІДЕО

20:17 04.05.2017

Місто Київ. Залізнична станція «Київ-Дніпровський». Тут на коліях стоять пусті вагони. Саме їх юнаки обрали для «екстрім-селфі». Серед білого дня 18-річний та 21-річний хлопці залізли на вагон. Зробити фото не встигли. Молодший торкнувся дротів і загинув на місці. Другого хлопця з сильними опіками відвезли до лікарні. 

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