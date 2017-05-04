Останнє селфі: у Києві юнака вбило струмом. ВІДЕО
Останнє селфі: у Києві юнака вбило струмом. ВІДЕО
Місто Київ. Залізнична станція «Київ-Дніпровський». Тут на коліях стоять пусті вагони. Саме їх юнаки обрали для «екстрім-селфі». Серед білого дня 18-річний та 21-річний хлопці залізли на вагон. Зробити фото не встигли. Молодший торкнувся дротів і загинув на місці. Другого хлопця з сильними опіками відвезли до лікарні.
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03.05.2017 | 20:17
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03.05.2017 | 19:47
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