У Києві п’яний водій повністю знищив власний автомобіль. ВІДЕО

Київ. Ніч. Вулиця Маршала Гречка. Місцевих жителів збентежив гучний скрегіт коліс, а за мить страшний звук удару, який було чутно чи не за кілометр. Дмитро із своїм товаришем як раз проходив повз. Каже, видовище було не для людей зі слабкими нервами. На його думку швидкість автомобілю була далеко за сто кілометрів на годину. Водій ДЕУ летів у бік Віноградаря…

Телеканал ЧП.INFO