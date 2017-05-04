В Миколаєві на хабарі затримали двох поліцейських. ВІДЕО
В Миколаєві на хабарі затримали двох поліцейських. ВІДЕО
Підприємці в Миколаєві окрім податків були змушені ще й ділитися прибутком з поліцейськими. Вільно дихати не давав їм керівник поліції превентивної діяльності. Бізнесмени знали, якщо відмовляться платити – будуть мати проблеми із законом. Однак, високопосадовець звісно сам особисто не ходив по ринку і не збирав данину. У нього вистачало підлеглих, аби доручити таку брудну роботу. Зокрема, постійно виконував доручення один із рядових поліцейських. Він щомісяця ходив із простягнутою рукою по магазинах, кіосках та інших закладах, брав гроші і занотовував, від кого скільки перепало. Потім усе віддавав босу, частина перепадала і йому. Але останній такий похід вірного підлеглого до одного із власників кіоску із алкогольними напоями завершився фіаско. Хабарників затримали на гарячому.
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