На Житомирщині жінку побили через те, що вона лесбійка. ВІДЕО

На Житомирщині жінку побили через те, що вона лесбійка. ВІДЕО

21:45 04.05.2017

Днями в одному з маленьких сіл Житомирської області чоловік побив лесбійку. Подруга постраждалої розповідає - все сталось буквально за лічені секунди. На щастя жінці вдалося закрити обличчя руками. Так вона обійшлась малою кров’ю. Лише зламані окуляри та синці. Після кількох ударів вона просто втекла. Коли приїхала поліція, то з усіх сил намагалась закрити очі на кричущу подію.

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