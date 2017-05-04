Януковича звинувачують у державній зраді. ВІДЕО
Януковича звинувачують у державній зраді. ВІДЕО
Януковича на судовому процесі проти нього самого не буде. У четвер в стінах Оболонського суду під час підготовчого засідання вирішили долучити президента-втікача Віктора Януковича до процесу в режимі відео зв’язку.
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