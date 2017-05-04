На Київщині застрелили солдата. ВІДЕО

На Київщині застрелили солдата. ВІДЕО

23:15 04.05.2017

Загинув черговий український солдат. Та цього разу не в зоні АТО, а в мирному Вишгороді, під Києвом. Строковик Олександр Висоцький ніс службу у військовій частині Держслужби спецтранспорту. Він разом із сімома іншими солдатами охороняли гідроелектростанцію у Вишгороді. Та ввечері звичайне спілкування із старшим варти завершилося трагічно. Сержант вистрелив із автомата Калашникова прямо в товариша по службі.  

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