На Київщині застрелили солдата. ВІДЕО
На Київщині застрелили солдата. ВІДЕО
Загинув черговий український солдат. Та цього разу не в зоні АТО, а в мирному Вишгороді, під Києвом. Строковик Олександр Висоцький ніс службу у військовій частині Держслужби спецтранспорту. Він разом із сімома іншими солдатами охороняли гідроелектростанцію у Вишгороді. Та ввечері звичайне спілкування із старшим варти завершилося трагічно. Сержант вистрелив із автомата Калашникова прямо в товариша по службі.
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