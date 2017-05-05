На Запоріжжі СБУ виявила схованку з боєприпасами та гранатами. ВІДЕО
На Запоріжжі СБУ виявила схованку з боєприпасами та гранатами. ВІДЕО
Сховище з великою кількістю боєприпасів виявила на Запоріжжі Служби безпеки України спільно з поліцією.
Правоохоронці вилучили зі схованки, що була облаштована у гаражі приватної дачної ділянки у селі Нововасилівка Бердянського району, сорок гранат Ф-1 із запалами та понад десять тисяч набоїв калібру 5,45 та 7,62.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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