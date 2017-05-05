ДТП в Одесі. Іномарка злетіла з дороги та зависла на дереві. ВІДЕО

ДТП в Одесі. Іномарка злетіла з дороги та зависла на дереві. ВІДЕО

06:30 05.05.2017

Що стало з людьми у авто, яке потрапило у приголомшливу  аварію у Одесі дивіться в огляді ДТП.

Також сьогодні у випуску:

-   Одеські патрульні влаштували погоню за водійкою Тойоти;

-   У Києві водій Фольксвагену спровокував масштабну ДТП;

-   На Житомирській трасі біля Києва мерседес влетів у вантажівку, є постраждалі.

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