ДТП в Одесі. Іномарка злетіла з дороги та зависла на дереві. ВІДЕО
ДТП в Одесі. Іномарка злетіла з дороги та зависла на дереві. ВІДЕО
Що стало з людьми у авто, яке потрапило у приголомшливу аварію у Одесі дивіться в огляді ДТП.
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