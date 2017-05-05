Чоловік вбив перехожого через те, що той палив та лаявся. ВІДЕО

Ніхто і гадки не мав, до чого призведе зауваження небайдужої людини. Цей брюнет у чорній футболці розлютився та вдарив чоловіка. На цьому конфлікт міг себе вичерпати, якби не одне «але» - перехожий більше не підвівся.

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Телеканал ЧП.INFO