У Дніпрі поліція ліквідувала черговий бордель. ВІДЕО

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області, задокументували діяльність сутенерів, які організували на орендованій квартирі бізнес з надання послуг сексуального характеру.

Чоловікам-клієнтам пропонувалося скористатися послугами дівчат-повій, за що організатори отримували чималу грошову нагороду.



За адресами мешкання організаторів злочинної діяльності та на орендованій квартирі були проведені обшуки. В результаті було виявлено і вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти, отримані за незаконну діяльність, та паспорти громадянок України, що належать дівчатам, втягнутих в зайняття проституцією.

За фактом сутенерства та втягнення у заняття проституцією відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 303 КК України. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області