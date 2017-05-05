У Дніпрі поліція ліквідувала черговий бордель. ВІДЕО
У Дніпрі поліція ліквідувала черговий бордель. ВІДЕО
Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області, задокументували діяльність сутенерів, які організували на орендованій квартирі бізнес з надання послуг сексуального характеру.
Чоловікам-клієнтам пропонувалося скористатися послугами дівчат-повій, за що організатори отримували чималу грошову нагороду.
За адресами мешкання організаторів злочинної діяльності та на орендованій квартирі були проведені обшуки. В результаті було виявлено і вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти, отримані за незаконну діяльність, та паспорти громадянок України, що належать дівчатам, втягнутих в зайняття проституцією.
За фактом сутенерства та втягнення у заняття проституцією відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 303 КК України. Проводиться досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області
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