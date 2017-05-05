В Умані рятувальники ліквідували пожежу автомобіля. ВІДЕО
В Умані рятувальники ліквідували пожежу автомобіля. ВІДЕО
О 12:45 на вулиці Велика Фонтанна під час стоянки виникла пожежа в автомобілі «ВАЗ».
Займання у моторному відсіку виявили перехожі, які за номером «101» негайно зателефонували до Служби порятунку.
За лічені хвилини пожежу ліквідував черговий караул Уманської пожежно-рятувальної частини, який оперативно прибув на місце події.
У результаті пожежі вогнем пошкоджено навісне обладнання двигуна. За попередніми даними причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
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