У Києві агресивні підлітки паралізували рух потягів. ВІДЕО

Київ. Залізнична станція «Київ-Петрівка». Трьох підлітків у буквальному сенсі за ноги стягували з даху потяга. Рятувальникам довелося це робити силоміць, бо діти вели себе агресивно. Один хлопець і дві дівчини з усіх сил відбивалися від пожежних і поліцейських. Хотіли залишитися на даху електрички, навіть грозилися схопити руками дроти. За годину, спільними зусиллями людей, правоохоронців та рятувальників підлітків спустили на перон.

Телеканал ЧП.INFO