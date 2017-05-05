У Києві агресивні підлітки паралізували рух потягів. ВІДЕО
У Києві агресивні підлітки паралізували рух потягів. ВІДЕО
Київ. Залізнична станція «Київ-Петрівка». Трьох підлітків у буквальному сенсі за ноги стягували з даху потяга. Рятувальникам довелося це робити силоміць, бо діти вели себе агресивно. Один хлопець і дві дівчини з усіх сил відбивалися від пожежних і поліцейських. Хотіли залишитися на даху електрички, навіть грозилися схопити руками дроти. За годину, спільними зусиллями людей, правоохоронців та рятувальників підлітків спустили на перон.
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