Депутата ВР Андрія Артеменка позбавлено українського громадянства. ВІДЕО

Майже тиждень тому як в соцмережах з’явилась інформація про позбавлення громадянства України депутата Верховної Ради Андрія Артеменка. Причина – Артеменко також громадянин Канади та має паспорт цієї країни. Указ про позбавлення громадянства України Петро Порошенко підписав нібито ще 29 квітня, однак офіційна інформація з’явилась лише 5 травня – на сайті Державної міграційної служби України.

Телеканал ЧП.INFO