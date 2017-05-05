5 травня весь світ відзначає Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. ВІДЕО

5 травня весь світ відзначає міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Не виняток і Україна. Зокрема, права людей, які втратили зір, слух або ж мало мобільні під пильною увагою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Захист людей з інвалідністю, пишуть на сайті Уповноваженого, є одним із пріоритетних напрямів діяльності Офісу Омбуцмена.

Телеканал ЧП.INFO