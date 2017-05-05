5 травня весь світ відзначає Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. ВІДЕО
5 травня весь світ відзначає Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. ВІДЕО
5 травня весь світ відзначає міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Не виняток і Україна. Зокрема, права людей, які втратили зір, слух або ж мало мобільні під пильною увагою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Захист людей з інвалідністю, пишуть на сайті Уповноваженого, є одним із пріоритетних напрямів діяльності Офісу Омбуцмена.
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