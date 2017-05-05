У будинку в Києві поліцейські знайшли тіло немовляти. ВІДЕО
У будинку в Києві поліцейські знайшли тіло немовляти. ВІДЕО
Київських лікарів неабияк насторожила одна з пацієнток. Жінка звернулась до медиків із скаргами на погане самопочуття, а коли її оглянули то одразу зрозуміли, що пацієнтка на днях народила дитину. Однак, так як із породілею немовляти не було, то у лікарів виникло цілком логічне запитання: де ж дитина? Спочатку пацієнтка запевняла, що вони помиляються в діагнозах, мовляв, вона не була навіть вагітна. Проте, їй не вдалося замилити очі лікарям, і ті викликали поліцейських. Правоохоронці розуміли, що пацієнтка довго може водити їх за носа, тому одразу поїхали до неї додому аби провести обшук. В орендованому будинку натрапили на страшну знахідку – тіло немовляти.
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