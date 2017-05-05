Серйозна аварія на перехресті у Києві. ВІДЕО
Серйозна аварія на перехресті у Києві. ВІДЕО
У Києві перехресті зіткнулися Рено та Фольксваген. Фольксваген протаранив Рено у правий бік. Є постраждалі.
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