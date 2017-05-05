Рідні загиблого військового не вірять у самогубство. ВІДЕО

Село Степанівка, що на Донечині. Друзі та батьки загиблого військовослужбовця Олександра Ткачова не вірять, що він покінчив життя самогубством. Не вірять, що 23-річний хлопець, який з радістю ішов в армію, який хотів захищати Батьківщину, повісився. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO