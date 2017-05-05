У Києві розкрили жорстоке вбивство. ВІДЕО

Поліцейські розкрили вбивство у хостелі на вулиці Велика Житомирська. Все сталося влітку минулого року. Тоді правоохоронцям повідомили – в одній із кімнат мертвий чоловік…

І не лише це в огляді надзвичайних подій …

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Телеканал ЧП.INFO