У Харкові посадили за грати винуватця моторошної ДТП. ВІДЕО
У Харкові посадили за грати винуватця моторошної ДТП. ВІДЕО
Завдяки резонансу у соцмережах, винного у моторошній смертельній ДТП, яка сталася у Харкові… покарали. Прокуратура, як і обіцяла, довела справу до кінця.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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