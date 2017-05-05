Чоловік врятував пенсіонера з полум’я. ВІДЕО

У епоху смс-повідомлень, соцмереж і мобільних телефонів всі вже, мабуть, забулися, як то воно – писати лист. Тож можете уявити, яким було здивування начальника ДСНС Дніпропетровщини, коли на своєму столі він побачив звичайнісінький лист від громадянина Анатолія Вербицького. У ньому чоловік розповів вражаючу історію.

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Телеканал ЧП.INFO