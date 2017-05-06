На Київщині буян сокирою порубав дві престижні іномарки. ВІДЕО

До чергової частини Васильківського відділу поліції зателефонувала місцева жителька і повідомила, що на одній із центральних вулиць міста невідомий чоловік в неадекватному стані із сокирою в руках пошкодив автомобілі.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що чолов’яга, закривши шарфом своє обличчя, викрикував погрозливі репліки, сокирою пошкодив дві автівки «Lexus» та «BMW», після чого зник на моторолері у невідомому напрямку.

Працівники поліції одразу встановили особу хулігана. Ним виявився 35-річний житель міста Васильків, у якого вилучено речовий доказ – сокиру. Наразі поліцейські з’ясовують причини такої агресивної поведінки молодого чоловіка.

Слідчим відділом Васильківського відділу поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області