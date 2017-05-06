На Київщині буян сокирою порубав дві престижні іномарки. ВІДЕО
На Київщині буян сокирою порубав дві престижні іномарки. ВІДЕО
До чергової частини Васильківського відділу поліції зателефонувала місцева жителька і повідомила, що на одній із центральних вулиць міста невідомий чоловік в неадекватному стані із сокирою в руках пошкодив автомобілі.
На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що чолов’яга, закривши шарфом своє обличчя, викрикував погрозливі репліки, сокирою пошкодив дві автівки «Lexus» та «BMW», після чого зник на моторолері у невідомому напрямку.
Працівники поліції одразу встановили особу хулігана. Ним виявився 35-річний житель міста Васильків, у якого вилучено речовий доказ – сокиру. Наразі поліцейські з’ясовують причини такої агресивної поведінки молодого чоловіка.
Слідчим відділом Васильківського відділу поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області
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