На будинках репресованих українців встановлюють меморіальні дошки. ВІДЕО
На будинках репресованих українців встановлюють меморіальні дошки. ВІДЕО
В Україні набирає обертів соціальний проект «Остання адреса». Організатори вивішують на будинках репресованих тоталітарним режимом людей меморіальні таблички. Так хочуть привернути увагу до трагічних сторінок історії нашої держави та пом’янути загиблих.
|
06.05.2017 | 00:15
|
05.05.2017 | 23:45
|
05.05.2017 | 23:15
|
05.05.2017 | 22:45
|
05.05.2017 | 22:15
|
05.05.2017 | 21:45
|
05.05.2017 | 21:15
|
05.05.2017 | 20:46
|
05.05.2017 | 20:17
|
05.05.2017 | 19:47
|
05.05.2017 | 12:40
|
05.05.2017 | 09:44
|
05.05.2017 | 06:45
|
05.05.2017 | 06:30
|
05.05.2017 | 01:00
|
04.05.2017 | 23:15
-
- 1 з 756
- ››