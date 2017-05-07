У Харкові посадили за грати винуватця моторошної ДТП. ВІДЕО

Завдяки резонансу у соцмережах, винного у моторошній смертельній ДТП, яка сталася у Харкові… покарали. Прокуратура, як і обіцяла, довела справу до кінця.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

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Телеканал ЧП.INFO