На Черкащині затримали жінку, яка продала новонароджену дитину. ВІДЕО

Жінку затримали неподалік від пологового будинку під час передачі грошових коштів. Немовля передали лікарям для обстеження. За скоєне горе-матері загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Отримавши інформацію, що 33-річна мешканка Черкаського району, яка знаходиться на останніх місяці вагітності, шукає покупця на свою ще ненароджену дитину, оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми негайно розробили операцію по її затриманню. Поліцейські добре розуміли, що треба діяти максимально оперативно та злагоджено. Життя дитини з перших хвилин після народження буде перебувати в небезпеці, адже невідомо, з якою метою дитину могли придбати сторонні особи.

Під час слідчо-оперативних заходів жінку було затримано у момент передачі грошових коштів за немовля. Вартість своєї новонародженої дитини вона оцінила у 15 тисяч гривень. Немовля передано на обстеження медикам та працівникам соціальних служб.

На даний час жінка затримана, з нею працюють слідчі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

За скоєне їй загрожує позбавленням волі строком до п’ятнадцяти років. Наразі вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу та позбавлення батьківських прав.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області