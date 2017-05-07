На Луганщині поліцейські затримали сутенера. ВІДЕО
На Луганщині поліцейські затримали сутенера. ВІДЕО
У м. Старобільську співробітники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Луганській області затримали чоловіка, який втягував в зайняття проституцією мешканок Луганської області.
54-річний мешканець с. Кам’янка Старобільського району протягом двох років вербував жінок для зайняття проституцією та знаходив їм клієнтів. За надання послуг чоловік брав з клієнтів 500 грн., половину з яких залишав собі, а іншу платив дівчатам. Саме під час чергової зустрічі з користувачем сексуальних послуг чоловіка і затримали оперативники УБПТЛ та співробітники «КОРДу» ГУНП в Луганській області.
Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ч. 2 ст. 303 КК України «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області
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