На Луганщині поліцейські затримали сутенера. ВІДЕО

У м. Старобільську співробітники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Луганській області затримали чоловіка, який втягував в зайняття проституцією мешканок Луганської області.

54-річний мешканець с. Кам’янка Старобільського району протягом двох років вербував жінок для зайняття проституцією та знаходив їм клієнтів. За надання послуг чоловік брав з клієнтів 500 грн., половину з яких залишав собі, а іншу платив дівчатам. Саме під час чергової зустрічі з користувачем сексуальних послуг чоловіка і затримали оперативники УБПТЛ та співробітники «КОРДу» ГУНП в Луганській області.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ч. 2 ст. 303 КК України «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області