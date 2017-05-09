В Києві випадковий свідок врятував життя чоловікові. ВІДЕО
В Києві випадковий свідок врятував життя чоловікові. ВІДЕО
В Києві біля історичного музею у каналізацію впав молодий чоловік. Це побачив випадковий перехожий і кинувся на допомогу. Рятівник розумів, що чоловік впав у яму не просто з необережності. З каналізації піднімались токсичні випари, які і спричинили у бідолахи втрату свідомості. Тут вже була важлива кожна секунда. На щастя, небайдужий перехожий зумів вчасно витягнути чоловіка із пастки. Той уже бився в конвульсіях. Але на свіжому повітрі йому таки стало трохи легше. Інші свідки викликали медиків, і лікарі уже надали потерпілому професійну допомогу.
І не лише це. Також в огляді «Надія є» дивіться…
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