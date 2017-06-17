СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб на Донбасі. ВІДЕО

СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб на Донбасі. ВІДЕО

22:00 17.06.2017

Співробітники Служби безпеки України викрили на Донбасі агентурну мережу, організовану представниками головного розвідувального управління генштабу збройних сил РФ.

Правоохоронці встановили, що через знайомих, які перебувають на тимчасово окупованих терористами територіях, російські спецслужби завербували двох мешканців Лисичанська та Костянтинівки. Вони отримали завдання від російських кураторів, які маскувалися у Луганську під «дахом правоохоронних органів» так званої «ЛНР», створити розгалужену мережу інформаторів на підконтрольній українській владі території Донбасу.

Співробітники контррозвідки СБ України задокументували, що основним завданням агентів був збір та передача інформації про передислокацію підрозділів сил антитерористичної операції поблизу лінії розмежування. Спецслужби РФ також цікавили інфраструктурні деталі фортифікаційних споруд Збройних Сил України, розташованих у глибині позицій сил АТО. Інформацію агенти передавали мобільними телефонами, використовуючи окремі сім-картки.

Оперативники спецслужби одночасно затримали двох чоловіків у Лисичанську та Костянтинівці. Під час обшуків у зловмисників вилучено телефони з доказами контактів з російськими кураторами.

Агентам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Співробітники СБ України встановили особи ще трьох мешканців Донбасу, які входили до агентурної мережі. Стосовно них буде прийнято окреме процесуальне рішення.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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