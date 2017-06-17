Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО

Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО

21:00 17.06.2017

Щодня сотні солдатів на Сході України стикаються із ворогом віч-на-віч. Вони оберігають наш з вами спокій власним життям. Вражає і те, що поміж воїнів-українців, які захищають власну землю, тут є і громадяни інших держав. Ці люди покинули власну Батьківщину, аби підтримати нас. Багато хто спочатку приїхав просто із гуманітарною допомогою. Та потім, побачивши жахи війни, взявся і за зброю. Разом із українцями вони пліч-о-пліч боролися і борються дні і ночі, разом повернулися і повертаються на мирну територію. От тільки тут їхні шляхи розходяться. Наш солдат спокійно їде додому, до родини, а от іноземців часто-густо чекають на Батьківщині не теплі обійми, а кримінальні провадження та навіть ув’язнення.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У квартирі киян поселились незнайомці. ВІДЕО
У квартирі киян поселились незнайомці. ВІДЕО
17.06.2017 | 22:30
СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб на Донбасі. ВІДЕО
СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб на Донбасі. ВІДЕО
17.06.2017 | 22:00
Суддя у Броварах за гроші хотіла винести вигідне зловмисникам рішення. ВІДЕО
Суддя у Броварах за гроші хотіла винести вигідне зловмисникам рішення. ВІДЕО
17.06.2017 | 21:45
Корупціонери не зможуть виходити на волю під застави. ВІДЕО
Корупціонери не зможуть виходити на волю під застави. ВІДЕО
17.06.2017 | 21:30
Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО
17.06.2017 | 21:00
Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО
Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО
17.06.2017 | 20:30
П’ятирічний хлопчик опинився на вулиці через кредит бабусі. ВІДЕО
П’ятирічний хлопчик опинився на вулиці через кредит бабусі. ВІДЕО
17.06.2017 | 19:30
Поліція Харківщини затримала наркодилерів, що торгували через інтернет. ВІДЕО
Поліція Харківщини затримала наркодилерів, що торгували через інтернет. ВІДЕО
17.06.2017 | 19:00
П’ятеро дітей загинули в водоймах Дніпропетровщини з початку червня. ВІДЕО
П’ятеро дітей загинули в водоймах Дніпропетровщини з початку червня. ВІДЕО
17.06.2017 | 18:00
Прокуратура Донеччини затримала поліцейського-хабарника з Харківщини. ВІДЕО
Прокуратура Донеччини затримала поліцейського-хабарника з Харківщини. ВІДЕО
17.06.2017 | 11:00
Комітет ООН з прав людини висунув безпрецедентну вимогу Уряду України. ВІДЕО
Комітет ООН з прав людини висунув безпрецедентну вимогу Уряду України. ВІДЕО
16.06.2017 | 23:15
У Києві відкрили виставку про катування в психлікарнях. ВІДЕО
У Києві відкрили виставку про катування в психлікарнях. ВІДЕО
16.06.2017 | 22:45
На Одещині під завалами будинку жінка провела два дні. ВІДЕО
На Одещині під завалами будинку жінка провела два дні. ВІДЕО
16.06.2017 | 22:15
СБУ попередила створення на Одещині агентурної мережі спецслужб РФ. ВІДЕО
СБУ попередила створення на Одещині агентурної мережі спецслужб РФ. ВІДЕО
16.06.2017 | 22:00
На Тернопільщині матір закопала своє немовля. ВІДЕО
На Тернопільщині матір закопала своє немовля. ВІДЕО
16.06.2017 | 21:45
Як захистити українських дітей закордоном – рішення є, держава - роздумує. ВІДЕО
Як захистити українських дітей закордоном – рішення є, держава - роздумує. ВІДЕО
16.06.2017 | 21:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Реінтегрувати Донбас? Місія незакінчена
07.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви створення дорожньої поліції?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.