Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО

Щодня сотні солдатів на Сході України стикаються із ворогом віч-на-віч. Вони оберігають наш з вами спокій власним життям. Вражає і те, що поміж воїнів-українців, які захищають власну землю, тут є і громадяни інших держав. Ці люди покинули власну Батьківщину, аби підтримати нас. Багато хто спочатку приїхав просто із гуманітарною допомогою. Та потім, побачивши жахи війни, взявся і за зброю. Разом із українцями вони пліч-о-пліч боролися і борються дні і ночі, разом повернулися і повертаються на мирну територію. От тільки тут їхні шляхи розходяться. Наш солдат спокійно їде додому, до родини, а от іноземців часто-густо чекають на Батьківщині не теплі обійми, а кримінальні провадження та навіть ув’язнення.

Телеканал ЧП.INFO