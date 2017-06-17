Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО
Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО
Щодня сотні солдатів на Сході України стикаються із ворогом віч-на-віч. Вони оберігають наш з вами спокій власним життям. Вражає і те, що поміж воїнів-українців, які захищають власну землю, тут є і громадяни інших держав. Ці люди покинули власну Батьківщину, аби підтримати нас. Багато хто спочатку приїхав просто із гуманітарною допомогою. Та потім, побачивши жахи війни, взявся і за зброю. Разом із українцями вони пліч-о-пліч боролися і борються дні і ночі, разом повернулися і повертаються на мирну територію. От тільки тут їхні шляхи розходяться. Наш солдат спокійно їде додому, до родини, а от іноземців часто-густо чекають на Батьківщині не теплі обійми, а кримінальні провадження та навіть ув’язнення.
|
17.06.2017 | 22:30
|
17.06.2017 | 22:00
|
17.06.2017 | 21:45
|
17.06.2017 | 21:30
|
17.06.2017 | 21:00
|
17.06.2017 | 20:30
|
17.06.2017 | 19:30
|
17.06.2017 | 19:00
|
17.06.2017 | 18:00
|
17.06.2017 | 11:00
|
16.06.2017 | 23:15
|
16.06.2017 | 22:45
|
16.06.2017 | 22:15
|
16.06.2017 | 22:00
|
16.06.2017 | 21:45
|
16.06.2017 | 21:15
-
- 1 з 786
- ››