Поліція Харківщини затримала наркодилерів, що торгували через інтернет. ВІДЕО

Поліція Харківщини затримала наркодилерів, що торгували через інтернет. ВІДЕО

19:00 17.06.2017

За попередніми даними, вартість загальної кількості вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на «чорному» ринку складає близько 460 000 гривень.

Співробітники Управління протидії наркозлочинності та Слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області викрили групу осіб – чоловіка та жінку, які здійснювали злочинну діяльність через Інтернет-ресурс, створивши інтернет-магазин.

Як розповів т.в.о. начальника третього міжрайонного відділу Управління протидії наркозлочинності Володимир Якименко, зловмисники займалися збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» та при безпосередньому контакті з наркоспоживачами, отримуючи сплату на платіжні картки банківських установ.

- Під час обшуку на території домоволодіння одного зі зловмисників оперативники виявили саморобний пістолет, медичні шприци з залишками опію, три полімерні пакети з так званими солями вагою 150 грами, 20 пакетів з речовиною синього кольору, - зазначив Володимир Якименко. - Також вилучені майже 4 тисячі гривень, платіжні картки банківських установ, електронні ваги, полімерні пакети з фіксаторами та інші предмети та засоби, які використовуються для фасування та виготовлення психотропної речовини.

Слідчо-оперативні дії були проведені в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками частини 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Фігуранти затримані в порядку ст. 208 КПК України. Київським районним судом відносно затриманих обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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