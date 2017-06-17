П’ятирічний хлопчик опинився на вулиці через кредит бабусі. ВІДЕО

П’ятирічний киянин Ігор разом з батьками опинився на вулиці. Усе через борг перед банком. За словами власниці квартири на проспекті Миру, вона свого часу взяла в банку кредит під заставу помешкання. Залишилося виплатити усього 120 тисяч гривень, але у фінустанові кажуть вже запізно. Боргове зобов’язання банк продав третій стороні. А невідомий чоловік, поки господарів не було вдома, проник в помешкання, замінив замки, а майже всі речі просто викинув на вулицю. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO