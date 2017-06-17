Суддя у Броварах за гроші хотіла винести вигідне зловмисникам рішення. ВІДЕО

Врозріз із законом пішла суддя із міста Бровари, що на Київщині. Вона вела засідання щодо підприємців, які реалізовували дизельне пальне без відповідної ліцензії. Вони ж, на диво, були готові відповісти перед законом, заплатити всі штрафи. Однак легко попрощатися із 13-ма тоннами палива, яке у них вилучили під час слідства, підприємці не збиралися.

Телеканал ЧП.INFO