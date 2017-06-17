Корупціонери не зможуть виходити на волю під застави. ВІДЕО
Корупціонери не зможуть виходити на волю під застави. ВІДЕО
Активна боротьба з корупцією в Україні вражає! Утім, «сухі цифри» затримань насправді людей мало турбують. Вони чекають не оголошення підозр, а справедливого покарання для корупціонерів. Адже, попри все, «великим рибинам» успішно вдається вийти «сухими із води». Підозрювані у корупції виходять під заставу, а далі часто, або ж тікають, або виявляється, що у прокуратури не вистачає доказів їхньої винуватості. У Верховній Раді вже знають як вирішити проблему. Депутати зареєстрували нову ініціативу, яка забороняє вносити заставу за підозрюваних у корупційних злочинах. Правозахисники та експерти категорично проти. Подробиці у сюжеті.
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