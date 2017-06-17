У квартирі киян поселились незнайомці. ВІДЕО
У квартирі киян поселились незнайомці. ВІДЕО
Дмитро Григорович разом із дружиною та двома маленькими дітьми тепер вимушені шукати нового прихистку. Адже у їхній квартирі поселились чужі люди і називають себе новими власниками. Замок, як це звично у таких випадках, уже замінили, а вхід до квартири охороняють люди в формі, вони представляють приватну охоронну фірму. Що стало причиною появи незваних гостей власниця помешкання не знає. Буцімто, вони колись брали кредит під заставу, але все начебто було гаразд і жодних листів із зауваженнями від банку-кредитора не надходило. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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