У квартирі киян поселились незнайомці. ВІДЕО

Дмитро Григорович разом із дружиною та двома маленькими дітьми тепер вимушені шукати нового прихистку. Адже у їхній квартирі поселились чужі люди і називають себе новими власниками. Замок, як це звично у таких випадках, уже замінили, а вхід до квартири охороняють люди в формі, вони представляють приватну охоронну фірму. Що стало причиною появи незваних гостей власниця помешкання не знає. Буцімто, вони колись брали кредит під заставу, але все начебто було гаразд і жодних листів із зауваженнями від банку-кредитора не надходило. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO