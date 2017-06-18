В Криму людей штрафують за протести. ВІДЕО

В Криму забули, що таке свобода слова і свобода зібрань. Про це заявляють самі жителі півострова. Після анексії люди абсолютно ніяк не можуть захистити свої права, будь-які акції протесту тамтешні правоохоронці блокують ще на етапі їх планування. А будь-який прапор окрім російського там може викликати неабияку увагу поліцейських. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO