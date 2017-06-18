Київська поліція розшукує озброєного нападника на крамницю. ВІДЕО

Зловмисник під погрозою пістолета забрав гроші та мобільні телефони, зачинив продавця і втік. Подія сталася у Дарницькому районі столиці.

Повідомлення щодо розбійного нападу на Харківському шосе надійшло до столичної поліції вчора о 14:14.

За викликом терміново виїхали патрульні поліції та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

На місці правоохоронці встановили, що зловмисник забрав ключі у продавця і зачинив його у приміщенні. Працівник магазину викликав поліцію за допомогою мобільного. Розповів, що чоловік віком близько 50-ти років кілька разів заходив до магазину. Дочекавшись, коли у приміщенні не буде покупців, зловмисник дістав зброю зі шкіряного портфеля, який тримав у руках, і, погрожуючи, забрав гроші з каси та близько 20 мобільних телефонів.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка проводить огляд та опитує місцевих мешканців та працівників сусідніх закладів, перевіряє наявність записів камер відеоспостереження.

Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання зловмисника.

Поліцейські звертаються до громадян із проханням допомогти у розшуку розбійника. Якщо ви маєте корисну для слідства інформацію - телефонуйте до Дарницького управління поліції за номером 102.

Прикмети нападника: вік близько 50 років, зріст 170-175 см,міцної статури, був вдягнений у сині джинси, темну сорочку із коротким рукавом.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві