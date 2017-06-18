У Києві викрито схему легалізації в Україні злочинців з РФ. ВІДЕО

Спецоперація із затримання фігурантів відбулася в результаті санкціонованих обшуків у рамках кримінального провадження, розпочатого слідчим управлінням поліції Києва, за процесуальним керівництвом прокуратури та оперативного супроводження київського Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.

Правоохоронці викрили схему злочинної діяльності осіб, які сприяли незаконному переправленню громадян, котрі перебувають у державних та міжнародних розшуках інших країн, через державний кордон України. А в подальшому здійснювалася їх незаконна легалізація шляхом укладання фіктивних шлюбів та одержання громадянства України.

«Зловмисники пропонували охочим легалізуватися на території України: до територіальних відділень міграційної служби України вони подавали підроблені документи для отримання громадянства України. У подальшому ці особи реєстрували фіктивні шлюби з українками, а щоби зробити це у найкоротший термін, надавали до відділення РАГСу довідки про нібито вагітність майбутньої "дружини". Такий шлюб тривав, як правило, не більше двох місяців, після чого розривався, а "нелегали" жили в Україні вже за прізвищами своїх екс-дружин», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Саме такі "маніпуляції" давали можливість переховуватися від органів слідства інших країн громадянам, які перебували у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів: вбивства, вимагання, створення організованих злочинних угрупувань тощо.

«У ході спецоперації правоохоронці викрили громадянина Російської Федерації - колишнього начальника одного з підрозділів центрального апарату МВС РФ, якого звинувачують у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. В Україні він проживав за підробленими документами та зміненим прізвищем: таким чином він намагався уникнути кримінальної відповідальності. Разом із ним було затримано ще троє осіб, які безпосередньо причетні до злочинної оборудки, пов'язаної із незаконною легалізацією правопорушників», - зазначив керівник столичних правоохоронців.

За адресами проживання підозрюваних поліцейські вилучили паспорти громадян Російської Федерації, підроблені українські паспорти, внутрішні та міжнародні паспортів різних країн, посвідки на проживання, печатки суб'єктів господарської діяльності резидентів та нерезидентів України, комп'ютерну та телефонну техніку, предмети, схожі на зброю, гроші - 200 тисяч гривень, майже 130 тисяч доларів США, понад 14 тисяч євро та близько 1,5 мільйонів російських рублів.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві