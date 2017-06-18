У Києві чоловік вбив сусідку за відмову скористатися її телефоном. ВІДЕО

Кілька годин знадобилося оперативникам Святошинського управління поліції для встановлення особи зловмисника та його затримання. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Про вбивство 42-річної жінки правоохоронцям повідомила сусідка. Саме вона викликала швидку медичну допомогу та поліцію. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка зафіксувала подію, вилучила речові докази, опитала свідків та очевидців, а тим часом працівники карного розшуку почали пошуки зловмисника.

Вже за кілька годин поліцейські затримали підозрюваного та доставили його до районного управління поліції. Чоловік розповів, що зайшов до знайомих у гості, коли до них зайшла сусідка. Гість попросив в неї мобільний телефон нібито подзвонити, але вона відмовила. Виник словесний конфлікт, і правопорушник схопив ножа та встромив його жінці у груди. Після цього зловмисник втік.

29-річному киянину вже оголошено про підозру у вчиненні вбивства. До цього він вже провів шість років за ґратами за вчинення хуліганства та злочин, пов'язаний з наркотиками.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві