У Маріуполі працівника поліції викрали на отриманні чималого хабара. ВІДЕО
У Маріуполі працівника поліції викрали на отриманні чималого хабара. ВІДЕО
Слідчі прокуратури Донецької області розслідують кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно працівника одного з підрозділів Головного управління НП в Донецькій області.
Так встановлено, що працівник поліції за попередньою змовою з цивільною особою сприяв незаконній видачі громадянам (яким заборонено їх отримувати) водійських прав. За свої «послуги» правоохоронець вимагав неправомірну вигоду.
Слідчими прокуратури Донецької області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Донецькій області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на отриманні 15 600 грн хабара поліцейського викрито.
Наразі вирішується питання про його затримання.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області
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