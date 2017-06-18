У Маріуполі працівника поліції викрали на отриманні чималого хабара. ВІДЕО

Слідчі прокуратури Донецької області розслідують кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно працівника одного з підрозділів Головного управління НП в Донецькій області.

Так встановлено, що працівник поліції за попередньою змовою з цивільною особою сприяв незаконній видачі громадянам (яким заборонено їх отримувати) водійських прав. За свої «послуги» правоохоронець вимагав неправомірну вигоду.

Слідчими прокуратури Донецької області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Донецькій області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на отриманні 15 600 грн хабара поліцейського викрито.

Наразі вирішується питання про його затримання.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області