У Маріуполі працівника поліції викрали на отриманні чималого хабара. ВІДЕО

У Маріуполі працівника поліції викрали на отриманні чималого хабара. ВІДЕО

12:00 18.06.2017

Слідчі прокуратури Донецької області розслідують кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно працівника одного з підрозділів Головного управління НП в Донецькій області.

Так встановлено, що працівник поліції за попередньою змовою з цивільною особою сприяв незаконній видачі громадянам (яким заборонено їх отримувати) водійських прав. За свої «послуги» правоохоронець вимагав неправомірну вигоду. 

Слідчими прокуратури Донецької області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Донецькій області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на отриманні 15 600 грн хабара поліцейського викрито. 

Наразі вирішується питання про його затримання.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Як захистити українських дітей закордоном – рішення є, держава - роздумує. ВІДЕО
Як захистити українських дітей закордоном – рішення є, держава - роздумує. ВІДЕО
18.06.2017 | 21:30
У Києві чоловік вбив сусідку за відмову скористатися її телефоном. ВІДЕО
У Києві чоловік вбив сусідку за відмову скористатися її телефоном. ВІДЕО
18.06.2017 | 21:00
У центрі Києва знову сутички через недовіру до поліції. ВІДЕО
У центрі Києва знову сутички через недовіру до поліції. ВІДЕО
18.06.2017 | 20:30
У Києві викрито схему легалізації в Україні злочинців з РФ. ВІДЕО
У Києві викрито схему легалізації в Україні злочинців з РФ. ВІДЕО
18.06.2017 | 20:00
18 червня в центрі Києва можливі сутички. ВІДЕО
18 червня в центрі Києва можливі сутички. ВІДЕО
18.06.2017 | 19:30
Київська поліція розшукує озброєного нападника на крамницю. ВІДЕО
Київська поліція розшукує озброєного нападника на крамницю. ВІДЕО
18.06.2017 | 19:00
У Маріуполі працівника поліції викрали на отриманні чималого хабара. ВІДЕО
У Маріуполі працівника поліції викрали на отриманні чималого хабара. ВІДЕО
18.06.2017 | 12:00
У квартирі киян поселились незнайомці. ВІДЕО
У квартирі киян поселились незнайомці. ВІДЕО
17.06.2017 | 22:30
СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб на Донбасі. ВІДЕО
СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб на Донбасі. ВІДЕО
17.06.2017 | 22:00
Суддя у Броварах за гроші хотіла винести вигідне зловмисникам рішення. ВІДЕО
Суддя у Броварах за гроші хотіла винести вигідне зловмисникам рішення. ВІДЕО
17.06.2017 | 21:45
Корупціонери не зможуть виходити на волю під застави. ВІДЕО
Корупціонери не зможуть виходити на волю під застави. ВІДЕО
17.06.2017 | 21:30
Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО
17.06.2017 | 21:00
Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО
Добровольцям-росіянам, які воюють на нашому боці, не дають українське громадянство. ВІДЕО
17.06.2017 | 20:30
П’ятирічний хлопчик опинився на вулиці через кредит бабусі. ВІДЕО
П’ятирічний хлопчик опинився на вулиці через кредит бабусі. ВІДЕО
17.06.2017 | 19:30
Поліція Харківщини затримала наркодилерів, що торгували через інтернет. ВІДЕО
Поліція Харківщини затримала наркодилерів, що торгували через інтернет. ВІДЕО
17.06.2017 | 19:00
П’ятеро дітей загинули в водоймах Дніпропетровщини з початку червня. ВІДЕО
П’ятеро дітей загинули в водоймах Дніпропетровщини з початку червня. ВІДЕО
17.06.2017 | 18:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Реінтегрувати Донбас? Місія незакінчена
07.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви створення дорожньої поліції?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.